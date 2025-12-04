Дом и 2 автомобиля повреждены после атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF.com/diy13

Дом и 2 автомобиля получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, в ночь на 4 декабря средства ПВО уничтожили 6 беспилотников на территории одного городского округа и 4 районов области. В одном из муниципалитетов местная жительница получила ранения. После оказания медпомощи она отказалась от госпитализации и вернулась домой.

В результате падения обломков дронов также выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в многоквартирном доме. В соседнем здании повреждено остекление в нежилом помещении, перечислил Гусев.

"Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", – добавил губернатор.

Всего минувшей ночью над регионами России были уничтожены 76 вражеских БПЛА. В частности, 21 беспилотник ликвидировали над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 14 – над Ставропольским краем, 7 – над Белгородской областью. Кроме того, по 2 дрона сбили над Рязанской, Орловской и Тульской областями, по 1 – над Московским регионом, Краснодарским краем, Нижегородской и Липецкой областями, а также акваторией Черного моря.