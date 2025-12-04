Силы ПВО за ночь сбили 76 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

21 беспилотник уничтожили над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 14 – над Ставропольским краем, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Воронежской области.

Еще по 2 БПЛА сбили над Рязанской, Орловской и Тульской областями. По 1 – над Московским регионом, Краснодарским краем, Нижегородской и Липецкой областями, акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что украинские войска совершили артиллерийский обстрел по территории Запорожской области, в результате чего была повреждена электроэнергетическая инфраструктура региона. В северо-западной части региона без света остались более 2 тысяч абонентов.

Незадолго до этого в Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом. Тем не менее обошлось без пожара и серьезных повреждений. Пострадавших среди мирных жителей не выявили.

