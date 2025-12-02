02 декабря, 07:41Происшествия
Пожар произошел на объектах ТЭК в Орловской области после атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Орловская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 2 декабря. В результате возгорание произошло на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий", – добавил губернатор.
Этой же ночью средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белокалитвинском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее налет украинских дронов удалось отразить над территорией Каспийска в Дагестане. От обломков БПЛА пострадала 12-летняя девочка, которая получила легкое непроникающее ранение грудной клетки.