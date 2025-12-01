ПВО сбила 4 беспилотника в Ленобласти

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали 4 украинских беспилотника над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

По предварительной информации, в результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле не выявлено. В регионе отменили угрозу воздушной опасности.

Ранее 15-летняя девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Власти города находятся на связи с главным врачом учреждения.

Еще одна атака украинских БПЛА произошла до этого в северных районах ЛНР. Вражеские дроны атаковали две заправки в Старобельском муниципальном округе и еще одну – в Белокуракинском округе. Оказались повреждены фасады зданий автозаправочных станций.