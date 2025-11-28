Украинские беспилотники атаковали три АЗС в ЛНР

Фото: министерство обороны РФ

Три заправки были атакованы украинскими беспилотниками на территории северных районов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Две АЗС были атакованы в Старобельском муниципальном округе, еще одна – в Белокуракинском округе. Оказались повреждены фасады зданий автозаправочных станций. Возгорания не последовало.

В ночь на 27 ноября системы ПВО нейтрализовали 118 вражеских беспилотников над регионами России. Больше всего беспилотников было сбито над Белгородской, Курской и Самарской областями – 52, 26 и 18 соответственно.

Ранее осколки вражеского беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале Пензенской области. Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.