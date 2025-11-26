Минздрав Чувашии рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА в Чебоксарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подростку, который пострадал из-за атаки БПЛА в Чебоксарах, оказана первая помощь в условиях стационара. Об этом ТАСС заявили в Минздраве Чувашии.

Ребенку также окажут психологическую помощь. Угрозы его жизни нет. Состояние взрослого пациента оценивается как средней степени тяжести, добавили в ведомстве.

Утром 26 ноября в Чувашии объявили эвакуацию из-за украинских беспилотников. Массовой атаке дронов подвергся город Чебоксары. В результате пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Повреждения от ударов БПЛА также получили два жилых дома. На месте ЧП работали экстренные службы.