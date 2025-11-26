Форма поиска по сайту

26 ноября, 07:36

Происшествия

Силы ПВО перехватили ночью 33 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ в ночь на 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 13 дронов сбили в Белгородской области, 10 – в Воронежской, 4 – в Липецкой и еще 1 – в Брянской области. Кроме того, 5 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Черного моря.

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество было ликвидировано над акваторией Черного моря – 116. Над Краснодарским краем удалось сбить 76 дронов, а над Ростовской областью – 16.

В последнем регионе в результате пострадали 10 человек, из которых 8 были госпитализированы, а еще двум оказана помощь на месте. Погибли 3 местных жителя.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а власти Таганрога ввели режим ЧС. Кроме того, 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области объявлен день траура.

