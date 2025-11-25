Форма поиска по сайту

25 ноября, 06:20

Происшествия

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области достигло 10 человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Кроме того, погиб один мирный житель в Таганроге, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Двум раненым оказали помощь на месте, остальных пришлось госпитализировать.

"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения", – добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате массированной воздушной атаки на Таганрог. Помимо этого, были повреждены два многоквартирных дома и один частный, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.

Одна из самых продолжительных и массированных атак также произошла ночью 25 ноября в Краснодарском крае. Согласно последним данным, пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

