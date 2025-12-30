Форма поиска по сайту

00:42

Политика

Трамп выразил уверенность в сохранении стабильности на Ближнем Востоке

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп уверен, что заинтересованным сторонам удастся сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.

"У нас мир на Ближнем Востоке, и мы попытаемся его поддерживать. Думаю, мы будем очень успешными в его сохранении", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что на палестинское движение ХАМАС будет возложено обязательство разоружиться в кратчайшие сроки. При этом если ХАМАС не выполнит данное обязательство, то ему придется за это серьезно ответить.

Трамп также рассказал, что позиции Вашингтона и Тель-Авива по вопросу Западного берега реки Иордан не совпадают на 100%. Тем не менее стороны пришли к соглашению, достигнув договоренности по большинству вопросов.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС предстояло освободить всех заложников, а Израилю – вывести свои войска на согласованную линию. Освобождение заложников началось утром 13 октября.

В этот же день в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоялся "саммит мира", созываемый по случаю заключения мирного соглашения. К участию в мероприятии были приглашены лидеры более чем 20 стран.

Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

