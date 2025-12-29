ХАМАС подтвердил смерть главы и представителя военного крыла движения

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Палестинское движение ХАМАС спустя несколько месяцев подтвердило смерть главы бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения. – Прим. ред.) Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление неназванного представителя бригад, которое опубликовало движение.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Синвара вместе с рядом высокопоставленных членов ХАМАС в конце мая в результате авиаудара по югу сектора Газа. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац в августе уточнял, что Убейду также уничтожили в анклаве.

В ноябре Израиль с помощью беспилотника нанес удар по жилому дому на юге Бейрута. В результате атаки погибли не менее 5 человек, еще 25 пострадали, утверждали СМИ.

Позже израильская армия сообщила о ликвидации начальника штаба шиитского движения "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи.