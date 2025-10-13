Глава Египта Ас-Сиси: создание двух государств – единственный путь для Палестины и Израиля

Фото: AP Photo/Nasser Nasser

Создание двух независимых государств является единственным путем для реализации надежд о мире народов Палестины и Израиля, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления на саммите, посвященному решению конфликта в секторе Газа.

Он подчеркнул, что соглашение, подписанное на встрече в Шарм-эш-Шейхе, открывает путь к провозглашению палестинского государства, которое будет жить в мире с Израилем.

"Это поворотный исторический момент. Он открывает двери для новой эпохи мира на Ближнем Востоке", – отметил ас-Сиси.

Египетский лидер добавил, что в ближайшие дни начнется обсуждение механизмов восстановления сектора Газа.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что война завершена "после многих лет страданий и кровопролития". Он подчеркнул, что наступают "прекрасные дни", а восстановление Газы, возможно, будет "самой легкой частью".

Тем временем военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников, сообщила армейская пресс-служба. Будет проведена процедура опознания.

Израиль и палестинское радикальное движение договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников.

В понедельник, 13 октября, во время "саммита мира" Ас-Сиси, Трамп, а также глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.

Президент США указывал, что для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе.