Лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе

Фото: AP Photo/POOL/Yoan Valat

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, американский лидер Дональд Трамп и турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе, следует из трансляции Fox News.

Подписание документа произошло во время "саммита мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе. Трамп назвал это событие очень важным.

"Нам понадобилось 3 тысячи лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать", – сказал он.

Трамп резюмировал, что на Ближнем Востоке наступил мир, а саму сделку по Газе назвал самой крупной и самой сложной.

"Это место, которое могло привести к огромным проблемам, например к третьей мировой войне. Все время говорят о том, что третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Этого не произойдет", – добавил он.

Лидер Соединенных Штатов также выразил надежду, что возвращающиеся домой палестинцы смогут остаться в секторе Газа.

Израиль и палестинское радикальное движение договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников. Передача тел погибших будет организована позднее.

Президент США указывал, что для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе.

