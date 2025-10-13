Трамп рассказал, какой урок он вынес из мирных переговоров по Газе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что главный урок, который он вынес из урегулирования ситуации в секторе Газа, заключается в том, что никогда нельзя опускать руки. Об этом он сообщил журналистам.

"Я думаю, главное, что можно вынести из этого – никогда не сдавайся. Просто никогда не сдавайся", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава США подчеркнул, что собирается следовать этому принципу в рамках урегулирования украинского конфликта.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию. Освобождение заложников начнется утром 13 октября.

В этот же день в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый по случаю заключения мирного соглашения. К участию в мероприятии приглашены лидеры более чем 20 стран.