Трамп уверен, что Путин поддерживает перемирие в секторе Газа

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин поддерживает мирные договоренности по прекращению огня в секторе Газа. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Президент Путин полностью поддерживает. Я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают", – отметил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. Трамп выражал уверенность в том, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке.

Президент РФ назвал подписание мирной сделки на Ближнем Востоке историческим событием. По его мнению, Трамп действительно работает над вопросами достижения мира, включая такие кризисы, которые длятся десятилетиями.