Путин заявил, что Нобелевскую премию мира иногда присуждали не тем людям

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, заявил Владимир Путин.

"На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, достоин ли американский лидер Дональд Трамп Нобелевской премии, Путин заявил, что не ему решать, кому присуждать награду. При этом Трамп действительно работает над вопросами достижения мира, включая такие кризисы, которые длятся десятилетиями, уверен президент РФ.

"Вот самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие. Это просто историческое событие", – подчеркнул Путин.

Вместе с тем американский лидер искренне стремится разрешить кризис на Украине, считает российский президент. По его словам, Москва и Вашингтон понимают, куда надо двигаться, чтобы прекратить конфликт мирными средствами.

"Думаю, России есть что сказать и что предложить для решения тех вопросов, которые так или иначе в ходе реализации достигнутых договоренностей будут возникать", – резюмировал Путин.

Трамп не получил Нобелевскую премию мира 2025 года. Ее вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

В Белом доме заявили, что для Нобелевского комитета политика стала важнее мира. При этом президент США продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны.

До этого Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. Трамп выражал уверенность в том, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке.

