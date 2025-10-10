Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира 2025 года. Ее вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, следует из заявления норвежского комитета.

Политика удостоят награды за свои неустанные усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и за борьбу за мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии.

Трамп входил в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Всего, по данным СМИ, на рассмотрении находились 338 номинантов, включая 244 физических лица и 94 организации.

На протяжении текущей недели академики объявляли победителей в четырех предыдущих категориях. В частности, 6 октября стали известны имена ученых, удостоенных премии в области медицины. Каролинский институт присудил награду Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагучи за открытие, связанное с периферической иммунной толерантностью.

На следующий день Шведская королевская академия наук представила британца Джона Кларка, француза Мишеля Деворе и американца Джона Мартиниса как победителей по физике. Ученые отмечены за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.

В среду, 8-го числа, комитет в Стокгольме объявил лауреатов по химии. За разработку металлоорганических каркасов награду получили ученые Сусуму Китагава из Японии, Ричард Робсон из Австралии и Омаг Яги из США.

9 октября Нобелевский комитет назвал писателя Ласло Краснахоркаи лауреатом в области литературы. Ему присудили награду "за убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".

