Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Фото: ТАСС/AP/Matt Dunham

Лауреатом Нобелевской премии 2025 года по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Награда была присуждена ему "за убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Как указали в комитете, Краснахоркаи является эпическим писателем центральноевропейской традиции, которая характеризуется элементами абсурдизма и гротескных преувеличений.

Нобелевская премия присуждается в пяти категориях с 1901 года. В понедельник, 6 октября, стали известны лауреаты в области медицины. По решению комитета Каролинского института, ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Их наградили за открытие, связанное с периферической иммунной толерантностью.

На следующий день Шведская королевская академия наук представила британца Джона Кларка, француза Мишеля Деворе и американца Джона Мартиниса как победителей по физике. В частности, академиками было отмечено их открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.

В среду, 8-го числа, комитет в Стокгольме объявил лауреатов по химии. За разработку металлоорганических каркасов награду получили ученые Сусуму Китагава из Японии, Ричард Робсон из Австралии и Омаг Яги из США.

Обладатель Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. В список кандидатов вошел президент США Дональд Трамп. Всего в текущем году на рассмотрение поступило 338 номинаций, включая 244 физических лица и 94 организации.

Сам глава Белого дома назвал себя главным претендентом на получение награды, сославшись на семь урегулированных международных конфликтов. При этом эксперты выражали обеспокоенность геополитическими последствиями в случае, если Трамп действительно станет победителем.

