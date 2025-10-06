Фото: 123RF/peterekvall

Нобелевскую премию 2025 года по медицине присудили за исследования иммунитета. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института.

Награду получат ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. В частности, комитетом было отмечено их открытие, связанное с периферической иммунной толерантностью.

В прошлом году Нобелевской премии в этой категории были удостоены американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие молекул микроРНК. Исследователи идентифицировали молекулу микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

В свою очередь, премия по физике за тот же год была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей. Они стали лауреатами за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.