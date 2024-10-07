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07 октября, 12:42

Наука

Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие микроРНК

Фото: 123RF/a40757

Нобелевскую премию 2024 года в области физиологии и медицины присудили американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов. Об этом говорится в сообщении аккаунта премии в соцсети X.

Ученые открыли молекулу микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

В прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они получили награду за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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