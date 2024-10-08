Эксперт Панов: нейросеть Хопфилда строится на обучении без учителя

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Нейросеть Джона Хопфилда, за которую была присуждена Нобелевская премия, строится на принципе обучения без учителя. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор центра когнитивного моделирования МФТИ и директор лаборатории Института AIRI Александр Панов.

Ранее Хопфилд и Джеффри Хинтон получили премию по физике за 2024 год за разработку методов машинного обучения.

Как пояснил Панов, нейронная сеть Хопфилда является автоассоциативной сетью из одного слоя нейронов. Так, она может выполнять функцию ассоциативной памяти, а также применяться для фильтрации данных или решения задач оптимизации.

"В отличие от классических, сеть Хопфилда учится распознавать паттерны в автоматическом режиме, что называется обучением без учителя", – пояснил Панов, добавив, что параметры сети настраиваются без знания правильных ответов.

В свою очередь, Нобелевскую премию по медицине получили американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов.

В 2023 году премию в области физиологии и медицины присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они получили награду за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.