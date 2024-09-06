Песков призвал обратить внимание на роль частного бизнеса в финансировании науки

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратить внимание на участие частного бизнеса в финансировании отечественной науки. На заседании организационного комитета X Всероссийской премии "За верность науке" он отметил, что сейчас роль частного бизнеса "хромает". Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что Россия является одной из лидирующих стран в мире по выделениям на науку из государственного бюджета. Однако, по его мнению, ученым важно быть высокооплачиваемыми специалистами со свободой действия, широтой взглядов и возможностей.

"И в этом контексте я просто предлагаю вам всем вот в этом году обратить внимание на роль нашего бизнеса", – отметил пресс-секретарь.

Также Песков подчеркнул, что Россия должна сохранить свое место в мировом научном взаимодействии.

"Я рад, что уже второй раз у нас будет номинация "Российская наука – миру". Мы должны рассказывать о наших научных достижениях, мы должны ими гордиться", – сказал Песков.

Ранее на юге столицы прошла презентация проекта памятника ученым и открытие выставки о российской науке в честь Десятилетия науки и технологий в России, а также 300-летия Российской академии наук. На уличных стендах рассказывается о профессиональном пути и открытиях российских ученых, российской науки, чьи имена носят в том числе улицы юго-запада Москвы.