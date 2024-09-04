Директор ИКИ РАН Петрукович: в ЮЗАО появится памятник науке и ученым

Фото: Юлия Прокофьева

Презентация проекта памятника ученым и открытие выставки о российской науке прошли на юго-западе Москвы в честь Десятилетия науки и технологий в России, а также 300-летия Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Юго-запад – центр науки и образования столицы, здесь сосредоточено 188 образовательных и исследовательских учреждений, включая 14 крупнейших научных и промышленных объединений, обучаются свыше 76 тысяч студентов в 19 высших учебных заведениях", – сказал Петрукович.

Выставка посвящена светилам российской науки, чьи имена носят в том числе улицы юго-запада столицы. На уличных стендах рассказывается о профессиональном пути и открытиях Мстислава Келдыша, научных основах создания сверхзвуковой авиационной техники, первых искусственных спутниках Земли и программе спутников "Интеркосмос", истории создания новых институтов для исследования космоса, освоении Луны и "русской планеты" Венеры. Экспозиция объединена лозунгом "Самый научный округ Москвы – Юго-Западный" и содержит также информацию о 38 великих ученых нашей страны, с именами которых связаны топонимы улиц, проспектов и площадей в ЮЗАО.

Также была представлена концепция нового памятника – макет работы известного скульптора Андрея Ковальчука. На нем запечатлен академик Мстислав Келдыш – главный теоретик отечественной космонавтики, президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда, один из создателей ядерно-ракетного щита страны.

Петрукович рассказал, что в поддержку проекта памятника волонтеры провели в ЮЗАО более 500 уличных пикетов, обошли более 5 тыс. адресов округа для изучения общественного мнения.

"Активисты проекта также демонстрировали с помощью VR-очков увлекательный ролик о научных учреждениях юго-запада и их достижениях. Всего было собрано свыше 10 тыс. подписей в поддержку, которые мы передали в органы власти. Юго-запад столицы – уникальный научный кластер, где работали 12 нобелевских лауреатов. Здесь родились изобретения, которыми гордится страна. Уверен, что будущий памятник российским ученым и инженерам, проложившим человечеству дорогу в космос, будет достойным символом уважения к истории нашей науки", – добавил он.

Архитектурно-скульптурная пространственная композиция, посвященная Мстиславу Келдышу, представляет собой символическую фигуру, выполненную в бронзе, и декоративные сферы из нержавеющей стали. Предполагается, что рядом будет сформировано общественное пространство с элементами средового дизайна.

Между тем в Южном округе столицы реализован масштабный краеведческий проект – установлено 12 тематических стендов, посвященных истории районов Орехово-Борисово Северное и Южное – по 6 в каждом районе.

Активное участие в разработке стендов принимали старшеклассники школы № 548 и сотрудники музея-заповедника "Царицыно". Стенды повествуют об уникальных, но не широко известных фактах из прошлого земель, на которых расположено современное Орехово-Борисово. Это и курганы вятичей, и Каширское шоссе. Не обошли вниманием малые реки и овраги, а также историю местных промыслов.