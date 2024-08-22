Джетыгенов передал подписи за перенос памятнику Гиляровскому

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Член Общественного совета при префекте ЦАО, руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов передал в столичный Депкульт собранные подписи для переноса памятника Владимиру Гиляровскому.

"Очень много жителей Москвы поддержали инициативу, а значит, идея оказалась востребованной", – добавил он.

Так, Джетыгенов и другие москвичи считают, что скульптура писателя и москвоведа должна быть установлена в более людном месте. Он напомнил, что благодаря известной книге Гиляровского "Москва и москвичи" можно ощутить атмосферу Москвы вековой давности. Специалисты рассмотрят заявку и вынесут решение уже в ближайшее время. Авторы инициативы уверены, что перенос памятника повысит интерес к наследию Гиляровского.



Ранее директор Центрального академического театра Российской армии, член Общественного совета САО Москвы Милена Авимская предложила создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы. Она добавляла, что об этом просят жители районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино. Там горожане могли бы почтить память уроженцев САО, которые отдали жизни за Родину.

