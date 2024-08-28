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28 августа, 20:38

Город

В Орехово-Борисове установили 12 исторических стендов

Фото: Иван Акифьев

В Южном округе столицы реализован масштабный краеведческий проект – установлено 12 тематических стендов, посвященных истории районов Орехово-Борисово Северное и Южное – по 6 в каждом районе. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов.

Он отметил, что активное участие в разработке стендов принимали старшеклассники школы № 548 и сотрудники музея-заповедника "Царицыно".

"Многие несправедливо считают районы Орехово-Борисово Северное и Южное скучными "спальниками", которые начали застраиваться в 80-е годы прошлого столетия. А ведь с X–XIII веков тут буквально кипела жизнь, о которой хочется рассказать москвичам. Территория двух районов буквально соткана из мест с богатой историей, охватывающей множество эпох", – отметил Орлов.

По его словам, стенды повествуют об уникальных, но не широко известных фактах из прошлого земель, на которых расположено современное Орехово-Борисово. Это и курганы вятичей, и Каширское шоссе, которое играло ключевую роль в период противостояния Руси с Золотой Ордой. Это история местных деревень и древних храмов, а также старейшей из действующих в Европе Борисовской плотины.

Не обошли вниманием малые реки и овраги, а также историю местных промыслов. Например, у выхода № 7 станции метро "Домодедовская" можно увидеть стенд "Портрет района Орехово-Борисово Северное", а у культурного центра "Авангард" – "Район Орехово-Борисово в годы Великой Отечественной войны". Ориентир стенда "Каширка" – средневековая дорога" – дом 94 по Каширскому шоссе, а стенд "Шипиловская плотина и Шипиловский проезд" установлен в зоне отдыха напротив центра московского долголетия "Орехово-Борисово Северное".

"Рад, что в Орехово-Борисове живут много неравнодушных людей, интересующихся историей родного края, благодаря которым наш уникальный краеведческий проект под открытым небом наконец воплотился в жизнь. Уверен, что жители и гости районов его оценят", – отметил Орлов.

Ранее состоялась презентация проекта "Маршрут наших побед", курируемого Российским фондом мира. Ее для ветеранов районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково провели руководитель проектных направлений РФМ Мария Воропаева и общественный деятель и политик Виктор Бут. Сейчас маршруты сформированы, все они будут использоваться в патриотических мероприятиях, а также получат интерактивный формат. Впоследствии проект может быть расширен на другие районы города.

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