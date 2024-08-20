Мария Воропаева презентовала "Маршрут наших побед"

Фото: Екатерина Демчуг

Состоялась презентация проекта "Маршрут наших побед", курируемого Российским фондом мира. Ее для ветеранов районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково провели руководитель проектных направлений РФМ Мария Воропаева и общественный деятель и политик Виктор Бут.

Весеннюю инициативу по созданию районных маршрутов памяти охотно подхватили ветераны и общественники трех районов столицы, оказали содействие управы. Сейчас маршруты сформированы, все они будут использоваться в патриотических мероприятиях, а также получат интерактивный формат. Впоследствии проект может быть расширен на другие районы Москвы.

"Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в проекте! К 80-летию Победы мы не только создадим сайт "Маршрута", мы создадим сообщество людей, которые соберут воспоминания о героическом прошлом районов, расскажут о призванных на фронт родственниках, мы внесем свой вклад в сохранение этой истории. Уверена, что после сегодняшней презентации мы не расстанемся с активистами проекта и все вместе продолжим его развивать", – подчеркнула она.

Воропаеву поддерживает известный общественный деятель Бут.

"Мы живем в сложном мире с огромным количеством источников противоречивой информации. Поэтому донесение до нашей молодежи объективной правды – приоритетная работа. Проект, инициированный Российским фондом мира – важная часть этой работы, и он очень нужен, особенно сейчас, в наше непростое время", – резюмировал он.

Ранее координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Москвы, участник ветеранского движения подразделений спецназа Росгвардии Александр Лиханов поддержал предложение установить в парке "Сосенки" стелу "Поколение победителей" – "народный" памятный знак, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В поддержку проекта собрано более 200 подписей жителей района Царицыно.