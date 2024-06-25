Жители Рязанского района попросили привести в порядок памятник воинам ВОВ

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Герой России Аркадий Корольков обратится к властям с просьбой привести в порядок памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам, который находится в Рязанском районе столицы. Об этом Корольков сообщил Агентству "Москва".

"На днях мы возлагали цветы по случаю Дня памяти и скорби. Ко мне обратились жители района – пожаловались на состояние памятника. Нужно обновить буквы, облагородить прилегающую территорию. Пообещал, что сделаю все возможное для решения этого вопроса", – сказал Корольков.

По его словам, не так давно специалисты уже работали с памятником, но у жителей остались претензии к качеству выполненных работ. Корольков подчеркнул, что монументы в память о героях Великой Отечественной войны имеют особое значение и должны быть приведены в полный порядок.

Памятник до 2004 года находился на территории совхоза имени Горького, в 2006 году его перенесли на нынешнее место – пересечение улицы Васильцовский Стан и улицы Окской. На мемориальный камень нанесено 76 фамилий работников совхоза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось о реставрации в Москве более 100 захоронений героев СССР, памятников и произведений монументально-декоративного искусства, посвященных событиям военных лет и их участникам. Всего в городе более 400 таких объектов. На 16 монументах работы начались еще в прошлом году.