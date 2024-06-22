Участники молодежного сообщества "STOлица" почтили память героев ВОВ

22 июня активисты молодежного сообщества "STOлица" почтили память Героев Великой Отечественной войны.

Они также возложили цветы к трем городским монументам, посвященным советским солдатам: к памятнику "Народным ополченцам Москвы", к памятнику "Народному ополчению пролетарского района" и к памятнику "Советским воинам-защитникам Москвы". В акции приняли участие более 1 500 активистов.

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