Депутат МГД Александр Семенников принял участие в акции "Свеча памяти" в Северном Бутово

Фото: Агентство "Москва"/Ольга Нагорнова

Накануне Дня памяти и скорби в Северном Бутово на Старокачаловской улице около памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча памяти". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"83 года назад общая беда сплотила наш народ. Собрав все свои силы, страна выстояла и одержала победу. Но мы никогда не должны забывать, какой безмерной ценой она нам досталась. Миллионы наших соотечественников не вернулись с полей сражений, были замучены в концлагерях, умерли от лишений и голода. И наш долг сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям", – обратился к горожанам депутат Московской городской думы Александр Семенников.

После минуты молчания в честь погибших участники акции зажгли свечи.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проходит также общенациональная акция "Свеча памяти".

В этот день у Главного храма Вооруженных сил РФ прошла акция "Минута молчания", в которой приняли участие военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, первый заместитель начальника ГВПУ ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, члены общественных и ветеранских движений. После участники возложили венки и цветы к памятнику "Матерям победителей".

В свою очередь, Владимир Путин посетил церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, которая прошла в Александровском саду.

