Собянин обратился к ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

Фото: пресс-служба мэра

Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Москвы в День памяти и скорби. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этот день 83 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины", – отметил он.

По словам Собянина, люди показали героизм, стойкость и самоотверженность на фронте и в тылу.

"Не щадя себя, сражались с захватчиками, приближали Великую Победу", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что во время войны погибли десятки миллионов человек. Она стала болью невосполнимой утраты и вошла в каждую семью. Как указал Собянин, спустя десятилетия нынешнее поколение бережно хранит память о защитниках Родины.

"Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!", – говорится в послании.

Ранее следователи собрали доказательства, которые подтверждают, что фашистская Германия планировала истребить советский народ. По данным Александра Бастрыкина, в 1941 году в подмосковном Микулине фашистские захватчики убили свыше 500 пациентов Лотошинской областной психбольницы при помощи расстрела, отравления ядом и газом, замораживания и уморения голодом. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12 обнаружили массовое захоронение костных останков на месте расстрела пациенток.

