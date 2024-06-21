СК собрал доказательства о планах фашистов истребить народ СССР

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Следователи собрали доказательства, которые подтверждают, что фашистская Германия планировала истребить советский народ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.

"Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзя", – отметил председатель СК.

По данным Бастрыкина, в 1941 году в подмосковном Микулине фашистские захватчики убили свыше 500 пациентов Лотошинской областной психбольницы при помощи расстрела, отравления ядом и газом, замораживания и уморения голодом. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12 обнаружили массовое захоронение костных останков на месте расстрела пациенток.

Кроме этого, в Брянской области оккупанты массово расстреливали жителей деревни Хацунь. Только за октябрь 1941 года фашисты убили 318 мирных граждан, в том числе 60 детей в возрасте от 2 до 10 лет. Также в этом регионе работал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нем содержались не менее 80 тысяч человек, половина из них в результате были замучены и захоронены. Всего за время оккупации немцы истребили около 278 тысяч мирных граждан СССР и военнопленных.

"Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий", – добавил Бастрыкин.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в отношении немцев в оккупированном в 1945 году Берлине.

До этого управление ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны.