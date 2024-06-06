Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который заявил о подготовке к войне с Россией, не усвоил три исторических урока. Соответствующее предположение сделал депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2029 году будет 110 лет со дня капитуляции Германии в Первой мировой войне. По его словам, первый урок заключается в том, что Россия была бы державой-победительницей, если бы не революция большевиков. По его словам, в 2029 году еще будут живы дети Великой Отечественной войны, запомнившие все ужасы войны СССР и Германии, которая закончилась победой и разгромом фашистов. Ивлев заявил, что это второй урок для Писториуса.

"И третий неусвоенный урок состоит в том, что современный фашизм с любой националистической окраской все равно будет уничтожен российским солдатом и русским оружием без оглядки на Берлин, Париж или Вашингтон. Россия готова к победе", – подытожил депутат.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ необходимо в ближайшие несколько лет успеть подготовиться к войне с Россией до 2029 года. По его словам, в этих целях Берлину необходимо уделить внимание обучению персонала, а также усилить материальную и финансовую составляющие. Актуальным Писториус также назвал возобновление обязательной военной службы для граждан ФРГ.

До этого сообщалось, что Писториус выступил со словами о том, что только Россия и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что Германия не относится к числу участников данного процесса.

