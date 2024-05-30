Глава МО ФРГ Писториус: Украине выделят пакет военной помощи на 500 млн евро

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Германия пообещала выделить Украине новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал об этом в рамках своего визита в Одессу, пишет агентство DPA.

В статье говорится, что о поездке министра на Украину не сообщалось заранее из соображений безопасности. Писториус провел переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Другие детали его визита не уточняются.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться.

По его словам, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.

