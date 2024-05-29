Politico: Шольц выступает за разрешение Киеву бить западным оружием вглубь территории РФ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Украине использовать переданное странами Запада вооружение для ударов вглубь территории РФ. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Politico.

"Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России", – указано в сообщении.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что ФРГ не может ответить о праве Украины наносить удары по территории России, так как это является частью договоренностей между Киевом и государствами-партнерами.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили разрешить Украине применять поставленные страной вооружения для ударов по территории РФ. Кроме того, государство запланировало отправить 45-й пакет военной помощи Киеву. Известно, что общий объем вложений Польши в Украину за последние годы составил 3,75–5 миллиардов долларов.