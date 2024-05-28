Песков назвал слова Байдена о победе над фашизмом попыткой изменить историю

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Заявления американского президента Джо Байдена о том, что военные США "освободили целый континент и буквально спасли мир" – попытка трансформировать историю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, 27 мая в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти Байден сказал, что именно американские военные, которые высадились в Нормандии, "освободили целый континент и буквально спасли мир". Однако в своей речи лидер США не упомянул роль Советского Союза и других союзников в победе над фашизмом.

Песков отметил, что в Европе молодое поколение может даже не знать, кто участвовал в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, поскольку их этому не учили. И сейчас к этой "дремучей исторической безграмотности" добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить и стереть оттуда все, что касается роли СССР и советского народа в спасении мира от фашизма, сказал Песков. По его мнению, это является общим неведением и незнанием и главы государств повторяют то же самое.

Политик также считает лишение своего народа исторических знаний чудовищным, потому что это, с его слов, может привести к определенным последствиям, например непониманию опасности возрождения фашизма. Он указал, что без знаний прошлого невозможно оценить нынешнюю опасность.

"Нам надо делать свое дело, нам надо нести эту правду. Это очень сложная ежедневная кропотливая работа. Нам надо рассказывать о том, что сделал советский народ", – подчеркнул Песков и добавил, что ни один народ мира не делал такого самопожертвования и Россия до сих пор переживает последствия того времени.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал сплотиться против нарастающего в некоторых странах фашизма. По его словам, фашизм снова "поднял голову" в ряде европейских государств, а также на Украине.