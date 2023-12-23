Трамп отверг обвинения демократов, сравнивших его с Гитлером

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не следил за речами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и не является его последователем. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Таким образом Трамп отреагировал на заявления демократов, которые обвинили экс-президента Штатов в фашизме и сравнили его с Гитлером.

"Во-первых, я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Дональда Трампа мятежником за то, что тот якобы поддержал штурм конгресса США в январе 2021 года.

До этого Байден заявил, что возможная победа Трампа на президентских выборах в США несет множество угроз – от права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире.

Помимо этого, глава Белого дома высказал мысль, что в случае возможной победы республиканца на выборах, его второй президентский срок будет хуже первого.

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