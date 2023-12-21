В США опасаются, что Трамп может повлиять на сенаторов, чтобы заблокировать помощь Украине

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер опасается того, что бывший американский лидер Дональд Трамп может повлиять на сенаторов, чтобы помешать достижению договоренностей о выделении помощи Украине и ужесточении контроля на южной границе Штатов. Об этом Шумер сообщил в интервью Politico.

По ожиданиям Шумера, примерно пять республиканцев в сенате проголосуют за выделение допсредств на нужды Киева при любом развитии событий, около 15 республиканцев однозначно выступят против, а остальные могут поддаться влиянию Трампа, поскольку в следующем месяце официально стартуют президентские праймериз.

Лидер демократического большинства отметил, что Дональд Трамп является огромной политической силой в Республиканской партии. Тем не менее в ходе консультаций по запросу администрации Соединенных Штатов законодатели от обеих партий пока не достигли окончательных договоренностей, добавил Шумер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направят еще один пакет военной помощи Украине в декабре, после чего Вашингтон исчерпает возможности по предоставлению помощи Киеву.

По прогнозу главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, без финансовой помощи западных стран Украина может "продержаться" лишь пару месяцев.

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