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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен согласился с Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка США играет решающую роль для Украины.

"В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы солдаты и граждане Украины продолжали борьбу", – приводит ТАСС слова Блинкена.

Он добавил, что Штаты продолжат поддерживать Украину в военном, финансовом и демократическом отношениях.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.

До этого американский конгрессмен Тим Берчетт сообщил, что украинские власти крадут половину денег, которые Соединенные Штаты отправляют Киеву. Законодатель призвал администрацию США перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ