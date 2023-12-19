Путин рассказал, как Запад "переиграл" Россию после 2014 года

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Западные страны в некотором смысле "переиграли" Россию в тех событиях, которые происходили на Украине после 2014 года. Об этом сообщил Владимир Путин, передает ТАСС.

Как он рассказал, США и их союзники практически стали инициаторами начала боевых действий на Украине после событий в 2014 году. Путин объяснил, что это случилось из-за того, что Запад не хотел соблюдать Минские соглашения.

"Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили", – отметил президент РФ.

При этом российский лидер считает, что западные страны с удовольствием следил за происходящим на Украине, находясь за океаном.

"В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли", – подчеркнул Путин.

Однако, по словам президента России, агрессивные действия Запада вынудили российскую сторону прибегнуть к ответным мерам. После этого, как утверждает Путин, западные страны и власти Киева отказались выполнять Минские соглашения, обозначив, что этот документ был лишь "завесой" для усиления Украины.

Ранее российский лидер заявил, что в стране не сработают "рецепты западных цветных революций", несмотря на развязанную в отношении РФ агрессию из-за рубежа. Он назвал Россию свободным и суверенным государством, а также подчеркнул, что страна сама будет принимать решения, "без чьих-либо подсказок из-за рубежа".



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