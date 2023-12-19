Зеленский назвал неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией

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Вопрос мирных переговоров с Россией для Украины на данный момент не актуален. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой ведется в соцсетях политика.

По его словам, в данный момент ведется работа над киевской "формулой мира". По готовности соответствующего документа и при поддержке его со стороны других стран, данную идею передадут представителям РФ.

Зеленский также утверждает, что на сегодняшний день он не видит запроса от российской стороны на переговоры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прочный мир на Украине будет возможен только в том случае, если западные страны перестанут передавать Киеву оружие, а он, в свою очередь, примет новые территориальные реалии.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы Москва пошла на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на выгодных для Киева условиях в конце следующего года.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине