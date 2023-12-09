МИД РФ назвал условия устойчивого мира на Украине – СМИ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать ей оружие, а она примет новые территориальные реалии. Об этом она сообщила в интервью Agence France-Presse.

Как сообщает агентство, Россия убеждена, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие и если Киев примет новые территориальные реалии. Захарова также отметила, что Россия открыта к переговорам, но на данный момент Москва не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения.

Захарова также подчеркнула, что Россия не допустит существования на своих границах агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза для РФ и ее соседей.

Ранее Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки по-прежнему остается, однако она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. Она напомнила, что принципиальную позицию России по этому поводу четко озвучил Владимир Путин.