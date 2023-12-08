Спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решен мирным путем – МИД РФ

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Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решен путем мирных и взаимоприемлемых задач. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, указывается на сайте дипломатического ведомства.

"Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов", – сказала Захарова.

В МИД напомнили, что они исходят из того, что территориальный вопрос находится в плоскости венесуэльско-гайанских отношений. Приоритетным российские дипломаты считают снижение напряженности в регионе и улучшение отношений между странами.

В частности, Захарова позитивно оценила телефонный разговор министров иностранных дел двух государств, который состоялся 6 декабря.

"Надеемся, что такие контакты будут продолжены", – сказала она.

Также российский МИД выступает против любого давления извне и вмешательства других государств в данные "деликатные вопросы".

Ранее стало известно, что правительство Венесуэлы внесет изменения в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав государства.

Соответствующий референдум прошел 3 декабря. 95,93% жителей страны одобрили включение в состав страны Эссекибо. Всего в опросе приняли участие более 10,5 миллиона человек, то есть больше половины избирателей.

Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров Венесуэла и Гайана ведут с начала 19-го века. Сейчас спорный регион занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

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