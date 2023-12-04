Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона

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Жители Венесуэлы в ходе прошедшего 3 декабря референдума одобрили включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на избирком страны.

На голосование вынесли пять вопросов, последний из которых звучит так: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав Венесуэлы?"

По словам президента Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, в референдуме приняли участие более 10,5 миллиона граждан. 95,93% проголосовали "за", 4,07% – "против".

Инициатором референдума стал президент Николас Мадуро, назвавший итоги голосования "полным успехом демократии".

Президент Гайаны Ирфаан Али при этом заявил, что каждый квадратный дюйм Эссекибо принадлежит его стране, и пообещал защищать эту территорию.

Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров Венесуэла и Гайана ведут с начала 19-го века. Сейчас регион занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что глава МИД страны Иван Хиль Пинто направился в Россию с визитом и провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что министры двух государств обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, в том числе о сотрудничестве в рамках ООН.

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