Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе

Фото: EPA/ТАСС/Mario Caicedo

Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что авиационные власти России и Венесуэлы заключили соответствующее соглашение в целях развития сотрудничества.

"Достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободы воздуха", – говорится в материале.

Таким образом, авиакомпании РФ смогут выполнять рейсы Москва – Варадеро (Куба) – Порламар (Венесуэла). Венесуэльские же компании будут осуществлять полеты в Россию по маршруту Каракас – Гавана (Куба) – Москва.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года начнет осуществлять рейсы в Тунис. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Энфида-Хаммамет.

Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Airbus A330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с отбытием в 11:05.

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