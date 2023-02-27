В Минтрансе ожидают снижения пассажирских авиаперевозок между РФ и Китаем на 60–70%

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Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60–70% по сравнению с допандемийным уровнем. Об этом говорится в письме замглавы Минтранса Валентина Иванова на имя президента "Опоры России" Александра Калинина, передает РБК.

По его мнению, это может произойти из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста.

В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и РФ почти три миллиона человек. По прогнозам Иванова, пассажиропоток на этом направлении в текущем году может снизиться до 0,9–1,2 миллиона человек.

У Пекина сейчас нет гарантий, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за западных санкций. При наличии же доступного авиасообщения пассажиропоток между странами может составить пять миллионов человек. На сегодняшний день полеты в Китай проводятся в основном из Москвы, нескольких городов Дальнего Востока и Сибири.

Ранее сообщалось, что российские и китайские авиавласти и перевозчики обсуждают увеличение числа авиарейсов для роста турпотока между КНР и РФ. Важным условием для роста турпотока является транспортная доступность.

8 января Китай отменил карантин для прибывающих в страну. Тогда же первые спустя три года автобусы пересекли российско-китайскую границу в районе пропускного пункта "Краскино" в Приморье.



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