Экспорт COVID-19 из Китая вряд ли опасен для России – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экспорт коронавируса из Китая вряд ли представляет опасность для России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"В нынешних условиях экспорт случаев COVID-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность", – приводит ее слова РИА Новости.

Вуйнович уточнила, что данные геномного секвенирования показывают, что варианты COVID-19, циркулирующие в Китае, являются теми, что уже ранее находились в европейском регионе и РФ. По ее словам, ВОЗ не меняет степень риска из-за этих вариантов.

Представитель ВОЗ, тем не менее, призвала соблюдать бдительность и надзор, чтобы оперативно среагировать на появление новых вариантов вируса.

Ранее сообщалось, что Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля. В списке стран, которые станут доступны гражданам Китая, также значатся Аргентина, Египет, Куба, Швейцария, ЮАР, Шри-Ланка, Таиланд и другие государства.



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