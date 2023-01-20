Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

С 6 февраля 2023 года Китай возобновит поездки для организованных групп в Россию и другие страны мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры и туризма Китая.

"С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны", – следует из заявления ведомства.

В списке стран, которые станут доступны гражданам Китая, значатся Аргентина, Египет, Куба, Швейцария, ЮАР, Шри-Ланка, Таиланд и другие государства.

До этого на российско-китайской границе в Приморье спустя 3 года возобновили пассажирское автобусное сообщение. Движение туристов через границу было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В первый день открытия границы ее пересекли около 50 человек.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что Россия не намерена вводить дополнительные меры для туристов из Китая. Руководитель ведомства также обратила внимание на не слишком активное передвижение людей после открытия российско-китайской границы.



Китайское посольство в РФ опубликовало уточненные условия въезда в страну

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!