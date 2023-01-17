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В Китае заявили о сокращении населения на 850 тысяч человек в 2022 году
Фото: AP Photo/Hiro Komae
В 2022 году население Китая впервые за 60 лет начало сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР, передает ТАСС.
Согласно докладу Госстата, к концу прошлого года население страны сократилось на 850 тысяч человек, до 1,411 миллиарда человек.
"В 2022 году число новорожденных составило 9,56 миллиона, количество смертей достигло 10,41 миллиона", – говорится в документе.
Численность мужского населения к концу прошлого года составила 722,06 миллиона, женского – 689,69 миллиона. Общая доля трудоспособных граждан – около 62%.
Отмечается, что в последний раз население КНР сокращалось в 1960-х годах, когда был массовый голод.
Ранее сообщалось, что в Китае ежедневно обнаруживают миллион новых зараженных коронавирусом. При этом от каждый день от COVID-19 умирают около пяти тысяч жителей.
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