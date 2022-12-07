В Китае может умереть миллион человек от коронавируса в ближайшие месяцы – аналитики

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Существует риск того, что в ближайшие месяцы в Китае может умереть один миллион человек от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Financial Times.

К такому выводу пришли аналитики Wigram Capital Advisors. Они уверены, что в КНР слишком рано начали отменять ограничительные меры.

Отмечается, что власти смягчили свою позицию в отношении обязательных ограничений из-за недовольства народа. В государстве отказались от:

массового тестирования;

государственного карантина;

отслеживания контактов.

Специалисты посчитали, что следствием снятия ограничений в стране станет ежедневная смертность от коронавируса на уровне 20 тысяч человек в середине марта при госпитализации 70 тысяч пациентов каждый день. Такая эпидемиологическая обстановка будет огромной нагрузкой на здравоохранение Китая.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на данный момент отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за пандемии коронавируса.

Мнение Гебрейесуса разделяет и представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Она утверждает, что коронавирус пока не может считаться сезонным заболеванием, так как он все еще находится в пандемической фазе.

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