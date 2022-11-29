Свыше 170 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в Москве есть пациенты, которые крайне тяжело переносят коронавирусную инфекцию, 176 из них в настоящее время находятся в реанимации.

"Если смотреть тренды России, мы видим, что идет устойчивое снижение. Тем не менее 176 пациентов на данный момент находятся в отделениях реанимации города Москвы, и случаи тяжелого течения заболевания есть", – приводит РИА Новости его слова.

За последние сутки в Москве зафиксировали 912 новых случаев коронавируса, скончались 15 человек.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



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