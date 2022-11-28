Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов, способных передаваться человеку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из Австралии и Китая выявили у летучих мышей пять новых вирусов, которые могут передаваться человеку, пишет The Telegraph.

"Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту", – отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, один из обнаруженных вирусов очень близок к коронавирусу, вызвавшему пандемии. По словам специалистов, у него есть схожая с SARS-CoV-2 рецептор-связывающая область, благодаря которой вирус закрепляется на клетках в теле живого организма.

При этом, по словам соавтора работы, вирусолога Сиднейского университета Эдди Холмса, летучие мыши могут передавать сразу несколько разных вирусов. А это, уточнил эксперт, говорит о том, что подобные коронавирусу вирусы и в настоящее время существуют в организмах животных в Китае и продолжают представлять угрозу.

Ранее эксперты из Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма "Омикрон" и исходного "уханьского" варианта, против которого нет вакцины.

Кроме того, до этого стало известно, что в американской правительственной лаборатории в штате Мэриленд планируют создать новый, гораздо более смертоносный штамм оспы обезьян.

Отмечалось, что исследователи хотят скрестить два разных штамма вируса, а после выведения нового патогена они намерены заразить им мышей.



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